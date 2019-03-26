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Общество
26.03.2019 10:35
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Лондонский арбитраж принял сторону Baring Vostok в споре за банк «Восточный»

Арбитражный суд Лондона вынес решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над банком «Восточный».

Теперь, согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к Finvision Holdings Аветисяна, пишет 26 марта РБК со ссылкой на Financial Times.

Это же дело рассматривает и Арбитражный суд Амурской области. 22 марта компания Аветисяна попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка из пакета Evision Holdings, который контролирует 52% акций «Восточного» (конечный бенефициар — инвестфонд Baring Vostok).

Накануне, 25 марта, суд объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении ходатайства. На том, что рассмотрение требований Аветисяна надо отложить, настаивали представители Evision Holdings. Они обосновывали свое требование тем, что из суда в Лондоне был получен документ, который запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде.?



Два года назад «Восточный» объединился с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Спорный колл-опцион был заключен в 2016 году. Он предоставлял Аветисяну право выкупить пакет в 10% акций за 750 млн руб. Изначально его предоставили кипрской Finvision до конца февраля 2017 года, а потом он был продлен до конца марта 2018 года. Компания Аветисяна утверждает, что структура Baring Vostok намеренно препятствовала реализации опциона, не принимая уведомления о его исполнении.

Baring Vostok, в свою очередь, отказался исполнять опцион из-за подозрительных сделок, которые проводили бывшие акционеры «Юниаструма», рассказывал находящийся под арестом основатель инвестфонда Майкл Калви.

В феврале этого года в отношении Калви и еще пяти топ-менеджеров Baring Vostok, а также связанных с ними лиц Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве на 2,5 млрд руб. в «Восточном». Калви вину не признает и связывает дело с акционерным конфликтом.

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