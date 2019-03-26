«Питерская корюшка и другие виды местных рыб могут спать спокойно». В СПбГУ закрывают старейшую кафедру ихтиологии

Руководство биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета решило ликвидировать кафедру ихтиологии и гидробиологии. Об этом «Фонтанке» сообщили студенты и преподаватели, а 26 марта подтвердили в пресс-службе вуза.

«Питерская корюшка и другие виды местных рыб могут спать спокойно. Больше их не потревожат студенты и ученые Санкт-Петербургского государственного университета. Руководство биологического факультета СПбГУ решило ликвидировать кафедру ихтиологии и гидробиологии. Об этом заместитель декана А. Д. Харазова официально объявила своим сотрудникам и заведующему кафедрой», – сообщили «Фонтанке» преподаватели биофака. По их словам, сотрудников, имеющих годовые контракты, увольняют. Тех, у кого договоры действуют дольше, переводят на долю ставки и отправляют на кафедру прикладной экологии, где занимаются по большей части исследованием почв. Преподаватели подчеркивают, что на исследования и преподавание в области ихтиологии в СПбГУ оставляют одну ставку. «Не совсем понятно, кто в Петербурге теперь будет готовить ихтиологов, морских биологов и специалистов по континентальным водоемам. Ясно одно – не СПбГУ», – добавляют ихтиологи.

В Санкт-Петербургском государственном университете сообщили «Фонтанке», что руководство биологического факультета решило сделать ставку на развитие направления экологии.

«В связи с этим обсуждается вопрос об оптимизации структуры факультета, в частности об объединении трех кафедр, специализирующихся на разработке разных аспектов экологического направления – кафедры ихтиологии и гидробиологии, кафедры геоботаники и экологии растений и кафедры прикладной экологии – в единое подразделение: кафедру экологии СПбГУ», – приводит пресс-служба вуза слова декана биологического факультета СПбГУ академика РАН Игоря Тихоновича.







Он уверяет, что объединение будет лишь способствовать развитию разных направлений экологии, в том числе ихтиологии и гидробиологии, геоботаники и экологии растений.

«Развитие указанных подразделений в последние годы заметно затормозилось – это отражается в том числе и на количестве студентов, желающих специализироваться в данных областях. Напротив, кафедра прикладной экологии успешно развивается и разрабатывает проблемы водных и наземных экосистем».

По словам руководителя факультета, при слиянии ни один из сотрудников не планируется к увольнению, а курсы специализаций в области ихтиологии, гидробиологии и геоботаники по-прежнему будут реализовываться как по программам бакалавриата, так и магистратуры.

По данным пресс-службы СПбГУ, после реорганизации кафедр учебно-научная база СПбГУ «Беломорская» сохранится. Кроме того, заметили представители вуза, университет недавно приобрёл модульный двухэтажный учебный корпус для Морской биологической станции, в котором разместят две новые лаборатории и учебные классы.

Несмотря на оптимистичные заявления руководства, сотрудники и студенты кафедры собирают подписи против ее ликвидации. В онлайн-обсуждениях они и выпускники именуют происходящее как «разгром биофака».

Кафедра ихтиологии и гидробиологии в СПбГУ создана в 1929 году и стала второй подобной в вузах страны. За всю историю кафедры в ее стенах подготовлено около 750 специалистов, среди которых 82 доктора и более 230 кандидатов биологических наук.