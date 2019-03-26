Из «арктического» дела вылезла схема получения подрядов Минобороны. Главное, чтобы компаньон ссылался на дружбу с Путиным

Одноклубник президента по ленинградской секции дзюдо Валентин Степанов предложил своему деловому партнёру Александру Кузнецову организовать встречи с высшими чинами Минобороны, следует из допроса самого Кузнецова следователем Федеральной службы безопасности. Приёмы у первого зама Минобороны и руководителей Спецстроя завершились получением подряда на 6 млрд рублей, а после шумным уголовным делом о мошенничестве, названным в СМИ «арктическим». Сегодня журналисты достали протокол допроса, где майор ФСБ фактически излагает механику захода в крупные государственные проекты при помощи слухов о дружбе с президентом.

Изданию 47news удалось достать протокол допроса фигуранта «арктического» дела, петербургского предпринимателя Александра Кузнецова. Он состоялся 22 июня 2018 года на пятом этаже Литейного, 4. Старший следователь Следственной службы ФСБ, майор юстиции продолжал интересоваться у уже осужденного на два года условно предпринимателя хищениями при строительстве аэродрома Рогачёво на архипелаге Новая Земля. Кузнецов рассказал о протекции.

«Все сотрудники государственных органов, понимая, что между Степановым В. Н. и Путиным В. В. сохранились дружеские отношения, оказывали Степанову В. Н. поддержку и не могли отказать его просьбам», – приводит слова из протокола допроса Кузнецова 47news, получившее сам документ.

Валентин Степанов из первого рахлинского призыва 1964 года, откуда Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротенберги, неоднократный депутат Госдумы и президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.







Подробности, а также информация о сегодняшнем бизнесе Александра Кузнецова и Валентина Степанова при крупных подрядах на РЖД рассказаны на 47news.

Уголовное дело о мошенничестве, названное в СМИ «арктическим», связано с хищением 223 млн при строительстве объектов Минобороны в Арктике. Общая сумма контрактов на возведение военной инфраструктуры составила 6 млрд рублей. Аресты по «арктическому делу» начались осенью 2016 года. В октябре 2017 года владелец фирмы «АС-Инжениринг» Андрей Пантелеев, тративший арктические средства на личные нужды, получил два года колонии. В сентябре 2018 года Пантелееву предъявили очередной эпизод, с февраля 2019-го он находится под подпиской о невыезде. Его компаньон Александр Кузнецов, приложивший усилия для получения «АС-Инжениринг» арктических контрактов, обошелся условным сроком.