Девятиклассника нашли мертвым в квартире в Озерках

Подросток умер у себя дома в Выборгском районе Петербурга. В причинах смерти, наступившей днем 25 марта, разбирается полиция.

Как стало известно «Фонтанке», причиной гибели стало удушье. Подростка нашли рядом со шведской стенкой, без очевидных следов насилия. Мальчик 16 лет умер в квартире на улице Жени Егоровой около пяти часов вечера.

Он жил с безработной мамой и отчимом. На учете девятиклассник не состоял, в соцсетях под своей фамилией он не зарегистрирован.





