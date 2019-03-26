Россия заняла 47 место в рейтинге самых «мощных» паспортов мира

Обновленный рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных стран, представила 26 марта компания Henley & Partners. Легче всего перемещаться по миру с паспортом Японии или Сингапура, на втором месте Южная Корея, граждане которой могут свободно посещать 189 государств.

Второе место занимает и Германия с показателем 188 стран, так как она потеряла безвизовый въезд в Узбекистан, пишет РБК. Третье место разделили Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания занимает пятое место со 185 странами, которые ее подданные могут посещать без визы, США — шестое место со 184 странами.

Россия за последние три месяца поднялась с 48-го места на одну строчку, при этом ранее россияне могли посещать 119 стран без визы вместо 118, по данным на март 2019 года.

Показатели Украины, Белоруссии и Казахстана не изменились за прошедшие три месяца — их жители могут посещать без визы 128, 77 и 76 стран соответственно. Молдавия поднялась с 46-го на 45-е место с показателем 121 страны.





