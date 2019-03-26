«Ночлежка» подвела итоги благотворительной акции, прошедшей в двух столицах

Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям, подвела итоги акции, которая прошла в минувшую субботу в Москве и Санкт-Петербурге, и благодарит всех, кто принял в ней участие.

Акция была приурочена ко Дню бездомного человека, который отмечается в последний понедельник марта. В магазинах одной из сетей гипермаркетов покупателям предлагалось приобрести продукты питания или средства гигиены и передать их волонтёрам «Ночлежки».

Как рассказали в организации, в Петербурге за день было собрано свыше 300 банок различных консервов, более 200 упаковок чая, почти тысяча коробок лапши и пюре быстрого приготовления, около трёхсот зубных щёток, 600 упаковок сладостей, а также одноразовые бритвенные станки, носки и другие средства гигиены.

В Москве удалось собрать 99 наборов, в которые вошли консервы, чай, сладости, лапша и пюре быстрого приготовления, зубная щетка, зубная паста, крем, влажные салфетки, бритвенные станки, носки или другое белье.

«Все эти продукты и вещи мы начали раздавать бездомным людям. И вместе с ними хотим поблагодарить всех, кто поддержал эту классную акцию. Спасибо всем, кто покупал и передавал в продуктовые тележки «Ночлежки» подарки для бездомных людей. Были среди участников акции и те, кто приходил в магазины еще до начала сбора и ждал волонтёров, чтобы передать продукты», – говорят в «Ночлежке».

Также в организации рассказали, что когда стало ясно, что вывезти пожертвованные продукты и вещи запланированными силами уже не получается, то кинули клич в соцсетях – в течение 15 минут помощь предложили сразу несколько человек.