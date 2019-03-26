На этот раз только «Континенты». Голос с Украины выгнал на улицу больше трех тысяч петербуржцев

«Континенты» в Петербурге накануне были «заминированы» через звонок с украинского номера. Происходило это третий день подряд. На сей раз голос в трубке телефона доверия МЧС остановился на четырех торговых центрах.

Как стало известно «Фонтанке», эвакуировать из ТРЦ на проспекте Стачек, Звездной, Бухарестской и Байконурской улиц в общей сложности пришлось 3,6 тысячи человек. Проверяли «Континенты» 39 полицейских, ничего опасного они не нашли и к семи часам вечера разрешили посетителям вернуться.

Причиной эвакуации послужил звонок на телефон доверия МЧС, номер зарегистрирован на Украине. По аналогичной схеме эти четыре торговых центра «минируют» третий день подряд. Однако телефонный террорист поумерил пыл. В субботу по его воле без посетителей остался с десяток ТРЦ, в воскресенье он остановился на пяти.





