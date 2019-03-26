За стрельбу из ружья на Ленинском задержан философ на внедорожнике

Мелкий предприниматель устроил стрельбу из карабина среди бела дня в Красносельском районе Петербурга. Его жизненная позиция — никогда ни о чем не жалеть, но, возможно, ее поколеблет возбужденное уголовное дело.

Пострелять из «Сайги» 31-летний коммерсант решил в час дня 25 марта, когда находился на Ленинском проспекте, у дома №56. Пальнув в воздух из охотничьей «Сайги», он сел в свой Mitsubishi Pajero и помчал в сторону дома — к «Балтийской жемчужине». Но не доехал. По пути внедорожник остановили, и вместо дома пришлось ехать совсем в другую сторону — в 74 отдел полиции. Там коммерсант стал обладателем уголовного дела о хулиганстве.

Что побудило мужчину взяться на карабин, «Фонтанка» не знает. Возможно, дали знать о себе горячие южные корни. Известно лишь, что занимается стрелок торговлей продуктами питания, любит полихачить на своем автомобиле (за что только за последние два года получил 29 протоколов). Его статус «ВКонтакте» весьма философский: «Никогда ни о чем не сожалей: иногда неприятности случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему».





