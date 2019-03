Конор Макгрегор объявил, что завершает карьеру в ММА

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA). Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах 26 марта сообщил об этом в Twitter, пожелав успеха своим коллегам.

Причины своего решения Макрегор не уточнил. Также не сообщается, чем он будет заниматься в дальнейшем. Он лишь написал, что присоединится к бойцам, которые уже «вышли на пенсию».

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as «Mixed Martial Art» today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!