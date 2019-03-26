Конор Макгрегор объявил, что завершает карьеру в ММА
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что завершает карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA). Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весах 26 марта сообщил об этом в Twitter, пожелав успеха своим коллегам.
Причины своего решения Макрегор не уточнил. Также не сообщается, чем он будет заниматься в дальнейшем. Он лишь написал, что присоединится к бойцам, которые уже «вышли на пенсию».
Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as «Mixed Martial Art» today.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
Две недели назад спортсмена задержала полиция Майами-Бич. Боец выхватил телефон фаната в ответ на просьбу сфотографироваться, разбил гаджет и забрал его с собой.
В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову из Дагестана бой за титул чемпиона UFC в легком весе.
Справка:
Макгрегор провел за карьеру 25 боев в смешанных единоборствах, выиграв 21 из них (18 — досрочно). Впервые он стал чемпионом UFC в 2015 году.