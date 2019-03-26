«Никто не ставит под сомнение». Польша признала заслуги СССР в победе над нацистской Германией

Польша не оспаривает заслуги Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Об этом 26 марта заявил представитель президента страны Кшиштоф Щерский, сообщает Польское агентство печати.

«Никто не ставит под сомнение участие СССР в разгроме гитлеровской Германии в 1945 году. В этом смысле празднование завершения войны без участия России было бы по-настоящему неполным, в то время как 1939 год имеет совершенно иной исторический контекст», — говорится в заявлении. Щерский подчеркнул, что список стран, приглашенных на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, «носит современный характер и не является комментарием к истории».

Ранее Польша отказалась приглашать на мероприятия президента России Владимира Путина, что вызвало резкую критику российского Министерства иностранных дел. МИД возмутился, что «место для представителя России не предусмотрено вопреки бесспорно решающему вкладу в разгром гитлеровского рейха и освобождения Польши от нацистских захватчиков», и упрекнул Варшаву в «игнорировании исторической логики». В Польше в ответ возразили, что решили пригласить только союзников из Европы.





