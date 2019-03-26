В Петербурге юная беглянка пыталась спуститься с балкона на собачьем поводке. Не получилось

Со сломанным позвоночником и многочисленными ушибами в больнице после попытки побега оказалась девятиклассница. Последний раз родители, полиция и администрация детского лагеря искали ее три дня назад.

Как стало известно «Фонтанке», пятнадцатилетняя школьница сорвалась с балкона на пятом этаже дома по Наличной улице около двух часов дня 25 марта. При попытке побега она решила использовать поводок для выгула собаки, но конструкция подвела. Дочка сотрудницы цирка и специалиста местного муниципалитета сломала позвоночник, кости таза, у девочки многочисленные ушибы внутренних органов, состояние оценивается как тяжелое.

Подросток состоит на учете из-за проблем с поведением. Последний раз в поле внимания полиции барышня попадала в субботу, 23 марта. Ребенка отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних в Рощино, но сразу же по прибытии девочка предпочла свободу. Домой она вернулась самостоятельно в ночь на воскресенье, побег объяснила «ужасными» условиями проживания и тем, что в лагере нет Интернета.

Судя по страницам ребенка и ее родителей в соцсетях, семья живет насыщенной жизнью, девочка бывает за границей, в том числе в Диснейленде, увлекается аниме.





