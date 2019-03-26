В США приняли законопроекты о противодействии России в Европе и Венесуэле

Законопроекты о противодействии влиянию России в Венесуэле и поставкам газа для европейских стран приняла палата представителей конгресса США. Докуметы направят на рассмотрение в сенат, а после на подпись президенту страны Дональду Трампу.

Первый законопроект касается возросшего присутствия России в Западном полушарии, что вызывает озабоченность у США и их союзников в этом регионе. «Режим Николаса Мадуро обратился к России, одному из своих сильнейших политических союзников, за финансовой поддержкой во время экономического кризиса и противодействии международной поддержке [провозгласившего себя временным президентом страны] Хуана Гуаидо», — приводит 26 марта выдержку из документа РБК.

Через 120 дней после принятия законопроекта госсекретарь США обязан будет отчитаться перед конгрессом о российско-венесуэльских отношениях в области безопасности, а также о потенциальной угрозе такого сотрудничества для США и стран Западной Европы.

Также в течение месяца госсекретарь обязан будет предоставить стратегию по противодействию угрозам, связанным с сотрудничеством Москвы и Каракаса. Кроме того, в течение трех месяцев необходимо оценить потенциальную угрозу от покупки российскими компаниями энергетической инфраструктуры Citgo, «дочки» национальной венесуэльской нефтекомпании PDVSA. Лицам, которых госсекретарь сочтет действующими от лица России в поддержку сил безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США, а также отозвать их визы.

Второй законопроект касается снижения зависимости европейских стран от поставок российского газа. В документе предлагается оказывать им помощь в защите от стран, «использующих энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния, таких как Россия, которая использовала природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны». Энергетическая безопасность европейских стран зависит от развития доступных, прозрачных и конкурентноспособных рынков, а также от государственных и частных инвестиций США, указывается в законопроекте.





