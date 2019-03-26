«Пятерочку» на Тележной «брали» вдесятером. Роль грабителей примерили на себя семиклассник и ребята чуть постарше

Десять подростков «брали» накануне «Пятерочку» в центре Петербурга. Почти все — школьники.

Как стало известно «Фонтанке», молодые люди вошли в супермаркет на Тележной улице, 22, около половины восьмого вечера 25 марта. Похватав товар с прилавков, они покинули торговую точку. Далеко, впрочем, не ушли. Уже через некоторое время в 76 отделе полиции объяснялись 10 приятелей. Самый младший — семиклассник, самый старший — уроженец Закавказья 2000 года рождения. В основном ребята учатся в школах Калининского района, но есть и трое студентов технических колледжей.

Напомним, что меньше недели назад несовершеннолетние напали на офис микрозаймов в Купчино. Причем стреляли из пистолета Макарова. Их поймали почти сразу, оказалось — 14-летние.





