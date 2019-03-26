«Суверенный Рунет» подорожал до 30 миллиардов рублей. На 20 миллиардов закупят оборудование

Исполнение законопроекта о «суверенном Рунете» может обойтись бюджету в 30 миллиардов рублей. Такая сумма включена в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». Это следует из информации на сайте АНО «Цифровая экономика», которая отвечает за реализацию программы.

Ранее оценку расходов на реализацию «суверенного Рунета» приводил один из авторов инициативы — сенатор Андрей Клишас. В начале февраля он заявлял, что на это предусмотрено более 20 млрд руб. бюджетных средств, но на тот момент в документах «Цифровой экономики» они не значились.

В последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд руб., большая часть из которого касается именно реализации мер по защите Рунета. Из них 20,8 млрд руб. уйдут на на закупку оборудования, которое будет обеспечивать безопасность российского сегмента интернета; около 4,5 млрд — на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в интернете, а также на управление специализированным программным обеспечением; около 5,5 млрд руб. – на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете и др.

В начале февраля правительство России поддержало законопроект о «суверенном Интернете» с условием «доработки» положения об источниках финансирования операторов связи, которым необходимо оборудование для пропуска трафика. Кроме того, министры указали, что установка на сетях операторов связи оборудования в рамках реализации данного законопроекта не должна привести к ухудшению качества связи в России, «за исключением случаев ограничения доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с законодательством РФ».





