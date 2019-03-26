СМИ: «Умные» счетчики газа для россиян обойдутся в 385 миллиардов рублей. Платежи вырастут до 10 процентов

Создание в России «умной» системы учета газа обойдется в 385 млрд рублей, при этом стоимость установки счетчиков планируется включить в тариф для граждан. Это может привести к росту платежей на 5-10%.

В правительство направлено письмо от Минэнерго, в котором сообщается о позиции министерства по внедрению «умной» системы учета газа в стране, пишет 26 марта РБК со ссылкой на «Известия». В систему входят «умные» счетчики в квартирах, которые могут дистанционно передавать данные в газоснабжающие компании, и приборы обработки данных в абонентских службах поставщиков газа.

В министерстве указывают, что «умные» счетчики газа стоят дороже, чем аналогичные приборы для учета электроэнергии (11-15 тыс. руб. по сравнению с 2-5 тыс. руб.), а для их установки, проверки и ремонта нужен «беспрепятственный доступ» в квартиры и дома. Стоимость монтажа таких счетчиков газа по всей стране в министерстве оценили в 385 млрд руб.

В Минэнерго предлагают включить расходы на счетчики в плату за сбытовые услуги, поступающие газоснабжающим компаниям, либо — в тариф на транспортировку газа, направляющийся газораспределительным фирмам. В ведомстве отдают предпочтение второму варианту, в Федеральной монопольной службе (ФАС) заявили газете, что также считают его более предпочтительным.







В результате платежи для населения могут вырасти на 5-10%, заявил газете директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. В «Газпром межрегионгазе» сказали газете, что финансирование установки «умных» счетчиков в дома «нуждается в детальной проработке с учетом необходимого баланса интересов поставщиков и потребителя».

В декабре прошлого года стало известно, что власти намерены обязать россиян перейти на «умные» счетчики газа, стоимость которых оценивалась почти в 130 млрд руб. По данным «Коммерсанта», этот вопрос обсуждался на правительственном совещании, по итогам которых вице-премьер Дмитрий Козак дал поручения Минэнерго, ФАС и Минэкономики. Тогда сообщалось, что один счетчик будет стоить около 5 тыс. руб. Позднее в Минэнерго подтвердили, что получили поручение от правительства по проработке инициативы внедрения «умных» счетчиков газа.