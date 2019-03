Организация американских государств осудила прибытие российских военнослужащих в Венесуэлу

Организация американских государств (ОАГ) в понедельник осудила прибытие в Венесуэлу двух российских самолетов с военнослужащими и грузом. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

"Генеральный секретариат ОАГ осуждает недавнее российское военное вторжение на территорию Венесуэлы, которое не было санкционировано Национальной ассамблеей (однопалатным парламентом), как того требует конституция Венесуэлы, и которое было сделано для оказания поддержки незаконному правительству", – говорится в заявлении.

