Республиканцы снова заблокировали публикацию доклада по «российскому делу»
Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заблокировал вторую попытку демократов законодательно обязать американские власти опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.
В агентстве напомнили, что ранее палата представителей конгресса, в которой большинство занимают демократы, проголосовала за публикацию доклада Мюллера. После этого их требование должен был рассмотреть сенат.
Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США от демократической партии призвали генпрокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра опубликовать доклад по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы.
Источник: Газета.ру