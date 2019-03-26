Республиканцы снова заблокировали публикацию доклада по «российскому делу»

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл заблокировал вторую попытку демократов законодательно обязать американские власти опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве напомнили, что ранее палата представителей конгресса, в которой большинство занимают демократы, проголосовала за публикацию доклада Мюллера. После этого их требование должен был рассмотреть сенат.

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США от демократической партии призвали генпрокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра опубликовать доклад по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы.





