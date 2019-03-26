Самолет British Airways по ошибке приземлился в Шотландии вместо Германии

Самолет британской авиакомпании British Airways, который в понедельник, 25 марта, должен был лететь из Лондона в немецкий Дюссельдорф, по ошибке приземлился в шотландском Эдинбурге. Об этом пишет ВВС.

Пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили: "Добро пожаловать в Эдинбург!" Сообщается, что ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план.

Как отметили в пресс-службе British Airways, ошибка была исправлена и пассажиры уже прибыли в Дюссельдорф.

"Мы извинились перед клиентами из-за такой задержки в их путешествии и еще свяжемся с каждым из них отдельно", – сказано в сообщении британского авиаперевозчика.





