Канада отказалась признавать Голаны израильскими
Канада не будет признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.
"В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта давняя позиция Канады остается неизменной", – заявили в ведомстве. - Аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку". Также в МИД отметили, что Канада остается "верным другом Израиля" и поддерживает его право "на мирное и безопасное проживание со своими соседями".
Церемония подписания прокламации состоялась 25 марта в Белом доме в рамках переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Против таких односторонних действий ранее высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские государства, включая Германию и Францию.
Справка:
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Через 14 лет израильский парламент принял закон, которым в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над высотами. 17 декабря 1981 года Совбез ООН принял резолюцию, согласно которой эти действия были признаны недействительными.