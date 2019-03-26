Канада отказалась признавать Голаны израильскими

Канада не будет признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.

"В соответствии с международным правом, Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта давняя позиция Канады остается неизменной", – заявили в ведомстве. - Аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международному порядку". Также в МИД отметили, что Канада остается "верным другом Израиля" и поддерживает его право "на мирное и безопасное проживание со своими соседями".

Церемония подписания прокламации состоялась 25 марта в Белом доме в рамках переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Против таких односторонних действий ранее высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские государства, включая Германию и Францию.





