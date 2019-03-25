Минфин США опубликовал список судов, вовлеченных в торговлю нефтью с Сирией

OFAC (подразделение Минфина США, ответственное за правоприменение в области санкционного законодательства) опубликовало списки судов, которые, с точки зрения ведомства, вовлечены в торговлю нефтью с Сирией. Речь идет о поставках нефти как в Сирию, так и из нее в период 2016-2019 годов.

В перечне несколько судов, которые, по данным Marine Traffic, ходят под флагом РФ. В частности, это нефтеналивной танкер "Каракуз" (прежнее название – "Альметьевск"), танкеры-химовозы "Герой России Пятницких" (порт приписки – Нижний Новгород) и "Волга" (прежнее название "Маршал Жуков", порт приписки Таганрог), танкер "Сталинград" и приписанные к порту Санкт-Петербург танкеры "Трувор" (прежнее название "Мухалатка") и "Язь".

Всего в списке числится более 50 судов под удобными флагами Либерии, Панамы, Танзании.

Сам по себе этот список не является санкционным. Однако комментарии, которыми OFAC сопровождает перечень, могут иметь для фигурантов сопоставимый с включением в SDN List эффект. OFAC отмечает, что "эти поставки создают существенные санкционные риски для юридических и физических лиц в шиппинговой отрасли, включая шиппинговые компании, владельцев судов, менеджеров, операторов, страховщиков, финансовые институты". "Такие страны, как Иран и Россия, были вовлечены в снабжение правительства Сирии нефтью. Те, кто тем или иным образом способствуют осуществлению денежных переводов, логистики, страхования для этих поставок, рискуют оказаться под санкциями США", – говорится в документе.





