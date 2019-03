США провели успешные испытания двух противоракет

Соединенные Штаты провели испытание системы противоракетной обороны, осуществив успешный запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Энтони Капаччо со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Испытания двух противоракет наземного базирования, поведенные Агентством по противоракетной обороне США, были успешными", — написал он на своей странице в Twitter.

We break/just in: DoD missile defense ``salvo'' test w two US ground-based interceptors a success, people familiar w issue tell us; MDA to issue a press release soon