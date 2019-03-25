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Общество
25.03.2019 23:48
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США провели успешные испытания двух противоракет

Соединенные Штаты провели испытание системы противоракетной обороны, осуществив успешный запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Энтони Капаччо со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Испытания двух противоракет наземного базирования, поведенные Агентством по противоракетной обороне США, были успешными", — написал он на своей странице в Twitter.



Запуск был осуществлен в 20:30 мск с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, сообщают также местные СМИ. При этом испытания официально не анонсировали, как это делают обычно.

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