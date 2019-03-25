Черчесов: У сборной России тактика выжженной земли, форма — трусы белые, нос красный

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в красках описал тактику национальной команды, когда его об этом спросили болельщика во время мероприятия в Москве.

«Какая у меня тактика на игры? Тактика выжженной земли. Форма: трусы белые, нос красный. У меня примета – к игре хорошо приготовиться. С какой ноги встал, какую молитву прочитал – это никакого отношения не имеет. Для меня важнее, чтобы мой футболист знал, что ему делать и как соперника обыграть. Мои футболисты для меня лучшие», — цитирует Черчесова «Чемпионат.com».

Напомним, на минувшей неделе сборная России стартовала в отборочном этапе чемпионата Европы-2020. Национальная команда проиграла 1:3 Бельгии и выиграла Казахстан 4:0. Благодаря этом Россия пока занимает второе место в группе I. Следующие матчи команда Черчесова проведет 8 и 11 июня против Сан-Марино и Кипра соответственно.





