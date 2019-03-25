Овечкин встретился в Трампом в Белом доме
Команда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпитлс» как действующий победитель Кубка Стэнли во главе со своим капитаном Александром Овечкиным встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Из-за политических взглядов не все игроки пришли на встречу.
Фото со встречи опубликовал в твиттере журналист Reuters Стив Холланд.
President Trump with the 2018 Stanley Cup champion Washington Capitals pic.twitter.com/vQ33tYGfoD
— Steve Holland (@steveholland1) 25 марта 2019 г.
Ближе всех к Трампу на встрече находились российские хоккеисты «Вашингтона» – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов (слева от Трампа на фото ниже).
A great team smile #StanleyCup @Capitals @WhiteHouse @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/9QYjcyvdNT
— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 25 марта 2019 г.
Проигнорировали мероприятия из-за несогласия с политикой президента США Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли.