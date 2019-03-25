Евросоюз переводит из Великобритании объекты спутниковой системы навигации Galileo

Евросоюз переводит станции спутниковой системы навигации Galileo из Великобритании на территорию сообщества в связи с предстоящим выходом королевства из состава ЕС. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"В рамках работы по подготовке к Brexit Еврокомиссия принимает необходимые оперативные меры для обеспечения непрерывности деятельности и сохранения безопасности спутниковой навигационной системы Galileo после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Резервные объекты Galileo, расположенные на территории Соединенного Королевства, переводятся в ЕС", – отмечается в заявлении ЕК, передает ТАСС.

Реализация проекта Galileo началась в 2006 году с подписания договора между Европейским космическим агентством и совместным предприятием Galileo Industries. Бюджет программы составляет около €10 млрд ($12,5 млрд). Британия инвестировала почти 12% от общей суммы ($1,5 млрд).





