Происшествия
В Венесуэле произошло масштабное отключение света
Масштабное отключение электричества вновь произошло в ряде регионов Венесуэлы, в том числе в столице страны Каракасе, сообщил РИА Новости источник в полиции города.
"В большей части Каракаса пропал свет. Отключение электричества затронуло центральную часть столицы, а также районы Альтамира, Лос Палос Грандес, Ла Кастейана, Сан-Бернардино, Ла Урбина, Чакао, Лос Дос Каминос и другие", – рассказал высокопоставленный офицер полиции.
Венесуэла попросит помощи в расследовании атаки на ее энергосистему. Эксперт Владимир Травкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта атака – один из способов давления на правительство Николаса Мадуро.
По его словам, блэкаут произошел не только в столичном округе, но и в ряде штатов, в том числе в Ларе, Монагасе, Миранде, Ансоатеги, Арагуа, Варгасе, Карабобо, Сукре и Тачире. Причины пока остаются неизвестны.
"В самом Каракасе из-за перебоев в подаче электроэнергии прекратили работу три из пяти линий метрополитена. Также наблюдаются серьезные проблемы с сотовой связью, в городе закрываются магазины и рестораны. Мы рекомендуем гостям города без необходимости не выходить на улицу, так как отключение света может обернуться ухудшением криминогенной обстановки", – добавил собеседник агентства.
Власти страны пока никак не прокомментировали случившееся.
Справка:
Седьмого марта на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.