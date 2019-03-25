В Венесуэле произошло масштабное отключение света

Масштабное отключение электричества вновь произошло в ряде регионов Венесуэлы, в том числе в столице страны Каракасе, сообщил РИА Новости источник в полиции города.

"В большей части Каракаса пропал свет. Отключение электричества затронуло центральную часть столицы, а также районы Альтамира, Лос Палос Грандес, Ла Кастейана, Сан-Бернардино, Ла Урбина, Чакао, Лос Дос Каминос и другие", – рассказал высокопоставленный офицер полиции.

Венесуэла попросит помощи в расследовании атаки на ее энергосистему. Эксперт Владимир Травкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта атака – один из способов давления на правительство Николаса Мадуро.

По его словам, блэкаут произошел не только в столичном округе, но и в ряде штатов, в том числе в Ларе, Монагасе, Миранде, Ансоатеги, Арагуа, Варгасе, Карабобо, Сукре и Тачире. Причины пока остаются неизвестны.







"В самом Каракасе из-за перебоев в подаче электроэнергии прекратили работу три из пяти линий метрополитена. Также наблюдаются серьезные проблемы с сотовой связью, в городе закрываются магазины и рестораны. Мы рекомендуем гостям города без необходимости не выходить на улицу, так как отключение света может обернуться ухудшением криминогенной обстановки", – добавил собеседник агентства.

Власти страны пока никак не прокомментировали случившееся.