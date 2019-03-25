В Сирии боевики напали на автомобиль с российскими военными. Убиты трое наших военнослужащих

Трое российских военных погибли в результате нападения боевиков, сообщает Минобороны 25 марта.

Как пишет РБК, группа, насчитывающая около 30 террористов, напала на автомобиль с военнослужащими из России. Военнослужащие попали в засаду боевиков, возвращаясь после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, отметили в Минобороны России.

Информагентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны уточняет, что нападение на российских военных произошло ещё в конце января. Тела погибших доставили в Россию. В военном ведомстве заявили, что с момента поступления информации об исчезновении трех военных велась непрерывная работа по их поиску.

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена.





