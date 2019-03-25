Порошенко подаст в суд на украинский телеканал "1+1"

Действующий президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, решил подать в суд на канал "1+1" олигарха Игоря Коломойского за систематическую ложь и распространение дезинформации. Об этом заявил 25 марта глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента [Петра Порошенко]", – написал Герасимов в Facebook.

При этом избирательный штаб Порошенко призвал граждан Украины "относиться к новостям и другим информационным продуктам канала "1+1" с большой опаской". "С каждым днем в них становится все меньше журналистики и все больше политических заказов от собственника [Игоря Коломойского]", – отмечается в сообщении.

Выборы президента Украины должны пройти 31 марта.





