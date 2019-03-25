На проспекте Медиков в «скорую» влетел седан. Пострадали трое

Столкновение машины «скорой» и легковой на Петроградской стороне в Петербурге закончилось госпитализацией троих пострадавших.

Авария произошла вечером 25 марта. По информации «Фонтанки», белый седан въехал в автомобиль с медиками на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Скорость обоих транспортных средств, по имеющимся данным, составляла около 60 км/ч.

Как рассказали корреспонденту в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения есть три пострадавших. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.





