Fitch присвоило «Русалу» рейтинг «BB-» со «стабильным прогнозом»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило «Русалу» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «BB-» со «стабильным прогнозом», сообщило агентство.
«"Русал" успешно осуществлял деятельность, находясь под санкциями США, их влияние было ограничено. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) несколько раз продляло отсрочку введения ряда санкций, в связи с чем компания не испытала полноценного влияния введенных ограничений», — говорится в сообщении.
Справка:
В ночь с 27 на 28 января мск OFAC Минфина США сняло санкции с компаний предпринимателя Олега Дерипаски — En+ Group, «Евросибэнерго» и «Русал». При этом доля Дерипаски в En+ в рамках по снятия санкций сократилась ниже 44,95%. Компания выпустила 67,42 млн новых акций в форме GDR (около 10,55% акционерного капитала), передав их Glencore International AG в обмен на 8,75% «Русала», принадлежащих компании Amokenga Holdings Limited.