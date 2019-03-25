Fitch присвоило «Русалу» рейтинг «BB-» со «стабильным прогнозом»

Справка:

В ночь с 27 на 28 января мск OFAC Минфина США сняло санкции с компаний предпринимателя Олега Дерипаски — En+ Group, «Евросибэнерго» и «Русал». При этом доля Дерипаски в En+ в рамках по снятия санкций сократилась ниже 44,95%. Компания выпустила 67,42 млн новых акций в форме GDR (около 10,55% акционерного капитала), передав их Glencore International AG в обмен на 8,75% «Русала», принадлежащих компании Amokenga Holdings Limited.