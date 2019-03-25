Не нравится - судитесь с полицией. «ВКонтакте» отреагировал на подачу иска о разглашении персональных данных пользователей

Пресс-служба «ВКонтакте» отреагировала на публикацию «Фонтанки» о предстоящей судебной тяжбе с пользователями, данные которых были переданы полицейским.

В ответ на заметку пресс-служба 25 марта подчеркнула, что соцсеть работает строго в соответствии с законом, и информация гражданах была отправлена в Центр противодействия экстремизму МВД Татарстана по запросу.

«По действующему законодательству мы были обязаны предоставить запрошенную информацию. Если истцы считают, что в данном случае правоохранители злоупотребили своим правом на получение информации, они должны подать в суд на Центр Э», – добавили в пресс-службе «ВКонтакте».

Иск пользователей Андрея Бояршинова, Эльвиры Дмитриевой, Алексея Боярова и Михаила Тихонова зарегистрировал Смольнинский суд Петербурга. По их мнению соцсеть незаконно передала полицейским их данные, включая адреса электронной почты, сведения об IP-адресах и номера мобильных телефонов. Ранее жительница Башкирии Лилия Чанышева пыталась взыскать 100 тысяч рублей морального вреда за разглашенные данные, но проиграла.





