Трамп признал Голанские высоты землёй Израиля и стал «главным врагом арабов»

Президент США Дональд Трамп в подписал документ, в которой признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Торжественная церемония прошла 25 марта в Белом доме.







Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прилетевший на переговоры в Вашингтон, назвал решение двойным актом исторической справедливости, а американского лидера – лучшим из друзей Израиля.

В МИД Сирии сочли позицию США «вопиющим нападением» на свой суверенитет и территориальную целостность, пишет Reuters. В заявлении Дамаска говорится, что Голаны были и остаются сирийскими, а подобное решение «делает США главным врагом арабов».

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, которая контролируется как Израилем, так и Сирией. Обе страны считают высоты частью своей территории и регулярно оспаривают их суверенитет. О том, что время признания пришло, Дональд Трамп заявил 21 марта.