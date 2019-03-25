На бывшего гендира авиакомпании "Россия" подали в суд по делу о банкротстве "Трансаэро". Заявитель считает, что Дмитрий Сапрыкин способствовал банкротству

Занимавший пост генерального директора авиакомпании "Россия" с 2015 по 2018 год Дмитрий Сапрыкин указан в качестве ответчика по обособленному спору в заявлении о привлечении к субсидарной ответственности по делу о банкротстве "Трансаэро". Заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти подписано конкурсным управляющим ОАО "Трансаэро" Алексеем Белокопытом, копия есть в распоряжении "Фонтанки".

В заявлении указано, что в сентябре 2015 Дмитрий Сапрыкин был назначен генеральным директором "Трансаэро", однако, не уведомил Росавиацию о своем назначении в качестве нового руководителя, а кроме того не прошел обязательную аттестацию и обучение по программам подготовки государственных инспекторов.

При этом, говорится в документе, Дмитрий Сапрыкин массово нарушил права потребителей, не предоставив пассажирам отмененных и задержанных рейсов обязательных услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.







По решению Арбитражного суда 2018 года было установлено, что в 2015 году у "Трансаэро" отсутствовали признаки неплатежеспособности, однако, Дмитрий Сапрыкин 1 октября 2015 года остановил продажу билетов на рейсы авиакомпании "Трансаэро". "Указанные действия Сапрыкина повлекли существенное снижение выручки и ухудшение финансового состояния должника, нехватку собственных средств должника, отсутствие денежных средств на счетах представительств компании и невозможность исполнения обязательств должника по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов", – говорится в заявлении. Также при проведении проверки, Дмитрий Сапрыкин не предоставил комиссии Росавиации документов о переносе сроков выплат задолженностей кредиторам. На основании этого чиновники приняли решение о отсутствии перспектив восстановления платежеспособности "Трансаэро".

Эти нарушения послужили основанием "для признания Росавиацией деятельности должника не соответствующей сертификационным требованиям федеральных авиационных правил и, как следствие, причиной аннулирования сертификата эксплуатанта ОАО "Трансаэро", говорится в заявлении.

Напомним, крупнейшая частная авиакомпания России "Трансаэро" прекратила полеты в 2015 году, а в 2017 году признана банкротом и с тех пор находится в процедуре конкурсного производства. В ходе процесса уже возбуждено уголовное дело о растрате, подозреваемыми по которому проходят глава Росавиации Александр Нерадько и бывший генеральный директор "Трансаэро" в период ее закрытия Дмитрий Сапрыкин.