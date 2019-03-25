Росприроднадзор ищет следы выброса с «Армалита», раскрасившего окрестности в рыжий

Сотрудники Росприроднадзора нагрянули с проверкой на машиностроительный завод в Кировском районе Петербурга. Поводом для инспекции стали оранжевые сугробы, на которые горожане жаловались в феврале.

Как сообщили в ведомстве, 25 марта инспекторы собрали пробы почвы рядом с газоочистительной установкой «Армалита» и воздуха на стационарных источниках выбросов в атмосферу. Результаты исследования должны стать известны через неделю.

Оранжевый снег, о котором рассказывали жители, уже растаял, но оранжевый налёт на фасадах и на земле остался. В Сети полагали, что летучая смесь с сильным запахом напоминает диоксид азота – токсичное вещество, воздействующее на слизистые и способное вызвать кислотные дожди. На заводе «Армалит» назвали осадок последствиями борьбы с гололёдом и заявили, что выбросы завода за пределы нормативов не выходят.





