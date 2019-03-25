В комитете по территориальному развитию появились два новых заместителя. Будут готовить Петербург к выборам

В комитете по территориальному развитию Смольного с 25 марта – двое новых заместителей председателя. Информация об этом появилась на сайте Смольного.

Повышение получил Андрей Чапуров, ранее возглавлявший отдел внутренней политики. Чапуров работал в Смольном еще при Валентине Матвиенко. В сети фигурируют документы, где он значится главным специалистом отдела по работе с исполнительными органами государственной власти при позапрошлом губернаторе Петербурга.

Также заместителем председателя комитета по территориальной политике стал Сергей Шерстюк, до недавнего времени занимавший должность вице-мэра Владивостока. Большая часть карьеры Шерстюка связана с Приморьем. Он отслужил в органах госбезопасности, начинал трудовой путь инженером-конструктором на заводе «Радиоприбор». С 2000 года работал в полномочном представительстве президента. На этом посту был очень придирчив: как отмечал «Коммерсант», он предъявлял претензии к мэру Владивостока за растяжки «Путин — сила России» и «Путин — будущее России», считая, что они навредят репутации президента. Затем вместе с полпредом Константином Пуликовским перешел в Ростехнадзор, став заместителем руководителя управления по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге. Проработал там недолго и вновь вернулся в Приморье, на должность вице-президента технохолдинга «Сумотори». После того, как владелец холдинга стал мэром Владивостока, был трудоустроен его заместителем.

В 2018 году в Приморье состоялись выборы губернатора, которые удалось провести лишь со второго тура: результаты первого, несмотря на победу врио главы региона Андрея Тарасенко, отменили из-за нарушений. Во втором туре победил экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко. После его победы мэр Владивостока ушел в отставку. Шерстюк остался исполняющим обязанности.

В сентябре 2019 года выборы губернатора состоятся в Санкт-Петербурге, кроме того, в 107 муниципальных образованиях выберут депутатов. Комитет по территориальной политике занимается взаимодействием с районными администрациями и муниципалитетами. Традиционно чиновники этого ведомства были привлечены к организации выборов. В январе 2019 года комитет возглавил бывший глава Сестрорецка Александр Бельский.





