Новая банковская линия Малого Гостиного двора дождалась ремонта

Читатели «Фонтанки» 25 марта заметили, что на улице Ломоносова установили ограждения и дорожные знаки запрета парковки. В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников объяснили, что историческое здание готовят к ремонту фасада.

Арбитражный суд еще в 2015 году оштрафовал компанию «Система» за ненадлежащее содержание архитектурного памятника, который протянулся по нечетной стороне улицы Ломоносова от набережной канала Грибоедова до Садовой улицы. Кроме того, суд обязал компанию в течение 12 месяцев провести работы по ремонту и реставрации фасадов.

Рабочую документацию по ремонту КГИОП рассмотрел в апреле прошлого года, в октябре — выдал подрядчику, компании «Содействие» разрешение на проведение работ. Заказчиком выступила обслуживающая организация – АО «ПРЭО «Нежилой фонд». Паузу в комитете объяснили необходимостью подождать, пока установится плюсовая температура.







Согласно акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы, которую проводили в 2017 году, на тот момент владельцем здания значилась некая Яна Привалова. Право собственности было зарегистрировано в мае 2017 года.

Завершить реставрацию фасада ремонтники должны до 1 августа 2019 года.