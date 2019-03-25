Экспертиза не помогла установить вменяемость похитителя картины Куинджи

Амбулаторная психолого-психологическая экспертиза не смогла установить, вменяем ли похититель картины Архипа Куинджи.

Согласно выдержке из медицинской справки, которую, со слов судьи, привела Gazeta.ru со ссылкой на ТАСС, вменяемость Дениса Чуприкова «не представляется возможным определить в условиях амбулаторного освидетельствования».

Следователь запросил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу, против чего обвиняемый выразил протест и попросил домашнего ареста.

Напомним, картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из собрания Государственного Русского музея была похищена https://calendar.fontanka.ru/articles/7679 с временной экспозиции в Третьяковской галерее на глазах у посетителей 27 января 2019 года. В кратчайшие сроки произведение было найдено и, после осмотра реставраторами, возвращено в экспозицию. В настоящее время картина возвращена Русскому музею и экспонируется в Садовом вестибюле Михайловского дворца.





