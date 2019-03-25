СМИ: В работе сервисов Microsoft произошел сбой

В работе сервиса видеозвонков Skype и почтового клиента Outlook, разработчиком которых является Microsoft, произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

О проблемах со Skypе сообщили пользователи в США, Бразилии, Аргентине, Белоруссии, Греции, Италии, Германии, Великобритании, Испании, Румынии и Португалии. 49% жалоб связано с проблемой получения сообщения, 41% — с авторизацией, еще 9% – с голосовыми звонками.

На проблемы с Outlook жаловались пользователи из Японии, США, Великобритании, Голландии, Швейцарии, Германии. 56% жалоб связано с проблемой авторизации, 23% – с работой клиента через web-версию, еще 19% — с проблемами получения сообщений.

Позже Downdetector сообщил, что в работе Outlook проблем нет.





