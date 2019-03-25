Сажала бога и считала миллиарды. Кто достался в судьи Кокорину и Мамаеву

Дело о неспортивных похождениях Александра Кокорина и Павла Мамаева рассмотрит заместитель председателя Пресненского суда Москвы Елена Абрамова. В славе и деньгах она искушена, футболистам остается уповать на красноречие.

О передаче дела Абрамовой пресс-служба Пресненского суда сообщила «Фонтанке» вечером 25 марта.

«Заседание будет назначено в течение 14 суток», – уточнили в суде.

Елене Абрамовой 37 лет, в судебной системе работает с 2003 года. Начинала секретарем Тверского суда. В 2009-м Мосгордума рассматривала ее кандидатуру на пост мирового судьи.







«Теоретическая подготовка – высокая, практические навыки также имеет. Она уже готовый федеральный судья», – говорилось в характеристике Абрамовой.

В октябре 2017 года Владимир Путин назначил Елену Дмитриевну зампредом Пресненского суда.

С июля 2018-го Абрамова рассматривает дело полковника МВД Дмитрия Захарченко. У него нашли 9 млрд рублей и вменили серию взяток в размере более 1 млрд. Когда дело уже слушалось в суде, Следственный комитет повысил аппетит полковника до двух миллиардов. Изъятые деньги приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, Елена Абрамова должна была видеть их собственными глазами. В активе судьи не только финансовое раскулачивание, но и духовное. В прошлом году она приговаривала к пяти годам колонии «бога Кузю» – известного сектанта Андрея Попова, считающего себя реинкарнацией Христа, Крестителя, Моисея и прочих уважаемых исторических личностей.

Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев с братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким обвинены, в зависимости от роли каждого, по статьям 213 УК «Хулиганство», 116 УК «Побои» и 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Под стражей они находятся с октября 2018 года.