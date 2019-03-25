Пьяный «мужчина-моржик» поспорил, что перебежит по льду канал Грибоедова. В итоге ему пришлось поплавать и поползать

Гуляющие по каналу Грибоедова петербуржцы и гости города наблюдали днём 25 марта аттракцион, который исполнил, по всей видимости, один из посетителей Думской. На спор он решил форсировать водное препятствие, пройдя по льду. Но что-то пошло не так.

На опубликованном в Сети видео мужчина сначала падает, провалившись ногами под лед, затем плывёт и снова выползает на замерзшую поверхность. Добравшись до противоположного берега, он крикнул кому-то: «Понял?» – после чего был уведён охраной. Девушки, оказавшиеся невольными наблюдателями шоу, назвали мужчину «моржиком».

«Мялся он достаточно долго, прежде чем спуститься. Видимо, делал это на спор, хоть ему кричали, чтобы он остановился», – пишет Анна, автор видео.

Напомним, сегодня в Невском районе под лёд провалился ребёнок. Водолазы занимаются поиском его тела.





