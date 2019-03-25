Происшествия
Жена Кокорина: Раз в месяц вижусь с Сашей через стекло и решетку, разговаривая по телефону
Дарья Валитова, гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала об общении с футболистом. Как рассказала женщина сторис «Инстаграма», в последний раз она видела мужа в его день рождения, 19 марта.
«Раз в месяц через стекло и решетку, разговаривая по телефону», – ответила Валитова на вопрос о том, как часто видит Кокорина.
По ее словам, врачам «Зенита» до сих пор не дали разрешения пройти к Александру. «Все не очень (с коленом), мягко говоря», – добавила Дарья.
Ранее стало известно, что московская полиция завершила расследование уголовного дела футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева. В уголовном деле остались три статьи УК, вмененные футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. В зависимости от роли каждого четверка обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях.
По словам защиты, Кокорин страдает от отсутствия тренировок. ФСИН объясняет проблемы Кокорина бездельем: «Лежит, смотрит телевизор, набирает вес», – описал жизнедеятельность футболиста замглавы федеральной службы Владимир Максименко.
Справка:
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.