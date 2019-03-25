Жена Кокорина: Раз в месяц вижусь с Сашей через стекло и решетку, разговаривая по телефону

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала об общении с футболистом. Как рассказала женщина сторис «Инстаграма», в последний раз она видела мужа в его день рождения, 19 марта.

«Раз в месяц через стекло и решетку, разговаривая по телефону», – ответила Валитова на вопрос о том, как часто видит Кокорина.

По ее словам, врачам «Зенита» до сих пор не дали разрешения пройти к Александру. «Все не очень (с коленом), мягко говоря», – добавила Дарья.

Ранее стало известно, что московская полиция завершила расследование уголовного дела футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева. В уголовном деле остались три статьи УК, вмененные футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. В зависимости от роли каждого четверка обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях.

По словам защиты, Кокорин страдает от отсутствия тренировок. ФСИН объясняет проблемы Кокорина бездельем: «Лежит, смотрит телевизор, набирает вес», – описал жизнедеятельность футболиста замглавы федеральной службы Владимир Максименко.





