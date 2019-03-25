«Не постесняется убить». Daimler решит судьбу Smart до конца года

Daimler собирается принять решение о том, что делать с убыточным брендом Smart, к концу этого года. Велика вероятность того, что немецкий концерн или продаст этот культовый городской автомобильчик, или вообще закроет.

В рамках последней реструктуризации бренда Daimler намерен полностью перейти на выпуск только электрических автомобилей, пишет 25 марта Automotive News Europe. Но такой шаг может быть слишком дорогостоящим, поэтому неизбежно придется чем-то жертвовать. Новый генеральный директор Daimler Ола Каллениус, который сменит Дитера Цетше в мае, «не держится за Smart» и «не постесняется убить бренд в случае необходимости», цитирует издание неназванного представителя компании.

Несмотря на то, что Daimler никогда официально не публиковал финансовые показатели бренда Smart, по оценкам финансовых аналитиков, с момента запуска в 1998 году потери составили миллиарды евро. Чтобы хоть как-то сократить их, Daimler разрабатывал нынешнее поколение Smart ForTwo и ForFour совместно с Renault, причем ForFour по сути это копия Renault Twingo. Однако Renault осталось недовольно партнерством и рассматривает возможность выхода из него.







Несмотря на культовый статус и высокий уровень популярности Smart в Европе, мировые продажи этой уникальной машинки упали в прошлом году на 4,6 процента, составив 128 802 единицы.

Созданный в 1998 году совместно со швейцарским производителем часов Swatch бренд миниатюрных городских автомобильчиков стал в Европе символом так называемых «умных покупателей» (по-английски, smart buyers). Под этим термином понимались люди, которые не тратят деньги на ненужные или излишне роскошные предметы, а предпочитают вещи, которыми они будут интенсивно пользоваться. Поскольку по статистике средняя загруженность городского автомобиля составляет всего 1,3 человека (то есть чаще всего водитель ездит автомобиле один), концепция двухместной «тележки для покупок» вполне себя оправдывала. Тем более, что «тележка» от Smart представляла собой автомобиль, набитый высокими технологиями от Mercedes-Benz. Правда, и стоила не очень дешево.