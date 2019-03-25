В Петербурге прекращено дело о мнимых больных Александровской больницы. Замглавврача раскаялась, ей назначили судебный штраф

Заместитель главврача Александровской больницы Петербурга Людмила Рошковская избежала судимости за искусственное завышение численности пациентов. «Мертвые души» принесли медучреждению почти миллион рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 25 марта Невский районный суд прекратил дело Рошковской по ходатайству следствия, которое просило назначить подсудимой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Рошковскую задержали в апреле прошлого года по подозрению в использовании своих полномочий вопреки интересам службы (часть 1 статьи 285 УК). По версии следствия, являясь заместителем главного врача по неврологии, она давала указания подчинённым фальсифицировать информацию в медкартах пациентов, добавляя им лечение в реанимационном отделении. В деле упомянуты 6 эпизодов злоупотреблений на 998 тысяч рублей. Эти расходы больнице необоснованно возместил территориальный отдел фонда обязательного медстрахования.







Кроме того, медик превышала свои полномочия, навязывая госпитализацию и платные услуги желавшим пройти обследование. Как считает следствие, за это она получила 225 тысяч рублей.

Рошковская признала вину и деятельно раскаялась, возместив причинённый ущерб. Врач с более чем 20-летним стажем заявляла, что старалась на благо больницы. Суд оштрафовал её на 40 тысяч рублей.