В украинском городе секретарем избирательной комиссии назначили человека, умершего полтора года назад

В Вышгороде Киевской области секретарем избирательной комиссии стал мужчина, который умер еще в ноябре 2017 года. Об этом сообщает «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу общественной организации «Опора».

Это произошло в 96-м избирательном округе при формировании избирательной комиссии. Секретарем комиссии избрали Прокопенко Сергея Владимировича. Представители общественной организации узнали, что Сергей Прокопенко умер полтора года назад. Это подтвердили и родственники мужчины, которые предоставили копию свидетельства о его смерти.

С заявлением о вероятной подделке документов представители общественной организации обратились к правоохранителям.

Напомним, 31 марта на Украине должны состояться выборы президента страны, в них участвуют 39 кандидатов.





