День «перевёртышей». На «Скандинавии» KIA легла набок, есть пострадавшие

Несколько раз за день 25 марта в Петербурге опрокидывались автомобили. В Ленинградской области аналогичное ДТП оказалось самым серьёзным: пострадали двое.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС 2 ГИБДД, около 13:30 на 113-м километре федеральной автодороги «Скандинавия» 42-летний водитель «КИА», двигаясь в сторону Выборга, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал и сам водитель, и его пассажир, юноша 2001 года рождения (ему 17 или 18 лет).







Напомним, на Витебском проспекте сегодня в одном ДТП было два «перевёртыша»: грузовик и трактор.

Затем, по данным очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Автовской улице перевернулся «Рено Логан» – он нашёл опору в виде столба. Приехала скорая. Участники группы отмечают, что машина получила сильный удар сзади: задней части почти не осталось.

Ещё одна легковушка легла на крышу на Выборгской набережной. «О поребрик колесом, судя по всему. Водила жив! Цел! Орёл!» – пишет Влад в «ДТП и ЧП».