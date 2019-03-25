В Минприроды прокомментировали отставку главы Росгеологии

Отставка главы Росгеологии Романа Панова связана с плановой ротацией кадров, заявил 25 марта заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Роснедр Евгений Киселев.

«Евгений Киселев отметил высокие достижения холдинга, совершенные в последние 6 лет, подчеркнул, что кадровое решение связано с плановой ротацией, и поблагодарил Романа Панова, занимавшего должность генерального директора – председателя правления Росгеологии, за внесенный вклад в развитие холдинга и отечественной геологоразведочной отрасли в целом», — говорится в сообщении Росгеологии.

Как отмечает Росгеология, в рамках состоявшегося расширенного совещания госхолдинга его коллективу был представлен временно исполняющий обязанности гендиректора Росгеологии Сергей Сучков.







В свою очередь, Панов выразил благодарность коллективу холдинга за плодотворную работу и пожелал компании дальнейшего роста и развития. Он отметил, что за пять лет выручка холдинга выросла в 5 раз, производительность труда – в 2 раза, объём инвестиций в основные средства – в 10 раз. Результативность работ по государственному заказу увеличилась с 13% до 38% по итогам 2018 года.

Глава Росгеологии Роман Панов был уволен 21 марта. 9 марта сообщалось, что арестован бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, мужчина в 2011 году получил от бизнесмена 5 млн рублей «за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области». Он якобы собирался передать эти деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан. Тогда молодого человека еще звали Руслан Ганижев, он дал признательные показания. Суд назначил ему подписку о невыезде.

Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как он играет в компьютерную игру, одновременно рассказывая о сексе с сотрудниками Росгеологии и угрожая другим участникам онлайн-игры.