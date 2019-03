Мэрию французского Ле-Мана штурмуют манифестанты

Мэрию французского города Ле-Ман пришлось эвакуировать из-за уличных беспорядков. Их устроили сотни ярмарочных торговцев и поставщиков, которые недовольны отменой торгового праздника в центре города.

«Этим утром (в понедельник) защитники ярмарки вступили в столкновения с силами правопорядка. Они перешли недопустимую грань мятежа и насилия. Мэрия была эвакуирована, поскольку стала объектом агрессии протестующих, которые хотят все уничтожить», – заявил в Twitter градоначальник Ле-Мана Стефан ле Фоль.

Ле Фоль призвал правительство страны обеспечить безопасность мэрии.

Префект департамента Сарт, столицей которого является Ле-Ман, Николя Кийе, сообщил, что в центре города собралось около 500 агрессивно настроенных манифестантов, многие из которых прибыли сюда на грузовиках. Им противостоят два эскадрона жандармов в составе 120 человек.

?? #FRANCE ? #LeMans: worst tensions ongoing between workers and #regime forces. Downtown is paralyzed from 8am. Protesters want to block the Highway and entries of the city. the town Hall was evacuated in front of the "situation insurrectional"pic.twitter.com/unhNZiWVYk