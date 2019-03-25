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Авто
25.03.2019 18:29
Печать

Подлокотник для водителя, тихая печка и программируемые «дворники»: «Ниву» хотят модернизировать

Волжский автозавод планирует доработать текущее поколение внедорожника LADA 4x4. Специалисты «АвтоВАЗа» выделили 17 наиболее перспективных направлений, которые требуют немедленного улучшения.

План доработок LADA 4x4 опубликовал 25 марта портал «Лада.онлайн». В него, в частности, вошли автоматическое включение «дворников» при активации омывателя стекла; выключение ближнего света и габаритов, а также питание розетки при остановке двигателя; постоянное и независимое от работы фар питание лампы багажника; замена форсунок стеклоомывателя, а также сертификация шин более распространенного типоразмера с возможностью ставить их на заводе.

Планируется сделать более эргономичным рычаг коробки переключения передач и исключить произвольное вращение его рукоятки и рукояток рычагов РК и блокировки. Печку хотят сделать более «тихой», установить фильтр поступающего в салон воздуха, подлокотник для водителя и поводки для полки багажника. Уплотнитель дверей предлагается заменить на 3-камерный, а паузу работы стеклоочистителей сделать программируемой.

Коснутся изменения и интерьера. Обивку передних дверей планируется адаптировать для установки акустических динамиков, а цвет полки багажника приблизить к черному как основному цвету отделки салона. Также предполагается модернизировать ручку двери багажника, чтобы она меньше загрязнялась.



Скриншот с сайта «Лада.онлайн»
Скриншот с сайта «Лада.онлайн»

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Будет ли «АвтоВАЗ» дорабатывать внедорожник по предложенной схеме, неизвестно. Каких-либо изменений в технической части она не предусматривает. Сейчас LADA 4x4 оснащается 1,7-литровым бензиновым мотором, который развивает 83 л. с. мощности и 129 Нм крутящего момента и работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Автомобиль комплектуется полным приводом с раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала.

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