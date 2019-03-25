Депутаты вновь не пришли к единому мнению по законопроекту о хостелах

Дата вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах по-прежнему не определена. Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации на заседании 25 марта не смогла прийти к единому мнению.

Как сообщает «Интерфакс», обсуждение продолжится в среду. Напомним, 13 марта закон о хостелах был отклонён Советом Федерации. После этого обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию.

Совфед настаивает, что закон должен вступить в силу не ранее 1 января 2020 года, Госдума считает, что отсрочки до 1 июля 2019 года вполне достаточно. В ГД заранее предупредили сенаторов: если согласия по 1 июля не будет, депутаты пойдут на преодоление вето Совета Федерации – примут закон в прежней редакции и направят его на подпись президенту.

В итоге депутаты 6 марта приняли в третьем, окончательном, чтении закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

О том, что не так в новых поправках о хостелах и каким был первоначальный законопроект, читайте в материале «Фонтанки».





