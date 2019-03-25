Исполнять обязанности главы жилкома Петербурга будет Василий Осипов

Исполняющим обязанности председателя жилищного комитета Петербурга со вторника будет замглавы ведомства Василий Осипов. Сегодня врио губернатора принял отставку Валерия Шияна.

Информацию о назначении Осипова «Фонтанке» подтвердили в комитете 25 марта. Сейчас он занимает должность первого заместителя председателя, отвечает за финансовое управление и работу с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями.

Ранее стало известно, что врио губернатора Александр Беглов принял отставку главы жилищного комитета Валерия Шияна, который возглавлял ведомство с 2011 года. В качестве причины указывалось: «За многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018–2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга». При этом, по данным «Фонтанки», сам Шиян написал заявление еще в середине февраля. О контексте, который окружает это увольнение, читайте в материале издания.





