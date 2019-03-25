Выжившему на льду Невы мальчику 10 лет. Тело его друга ищут водолазы

Информация об утонувшем школьнике в Невском районе Петербурга подтвердилась. По данным «Фонтанки», двое детей вышли на лёд Невы в районе сада Дудко на проспекте Обуховской Обороны днём 25 марта.

В результате лёд под ногами одного из мальчиков треснул, и школьника унесло течением. Его 10-летнего товарища сотрудники МЧС смогли спасти при помощи катера на воздушной подушке. Спасатели занимаются поиском утонувшего ребёнка.

Ранее в полиции «Фонтанке» сообщили, что им поступила заявка об утонувшем мальчике.





